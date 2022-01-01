Direktori Perusahaan
Fanatics
Fanatics Gaji

Gaji Fanatics berkisar dari $7,881 dalam kompensasi total per tahun untuk Analis Bisnis di tingkat rendah hingga $305,000 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Fanatics. Terakhir diperbarui: 10/18/2025

Insinyur Perangkat Lunak
Software Engineer III $183K
Senior Software Engineer $210K
Staff Software Engineer $237K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Manajer Produk
Median $210K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $305K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Kepala Staf
Median $65K
Ilmuwan Data
Median $238K
Pemasaran
Median $120K
Analis Data
Median $131K
Asisten Administratif
$103K
Analis Bisnis
$7.9K
Manajer Sains Data
$164K
Sumber Daya Manusia
$163K
Desainer Produk
$151K
Perekrut
$146K
Cybersecurity Analyst
$61.3K
Manajer Program Teknis
$238K
Peneliti UX
$125K
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Fanatics, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Fanatics adalah Manajer Rekayasa Perangkat Lunak dengan total kompensasi tahunan $305,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Fanatics adalah $156,975.

Sumber Lainnya