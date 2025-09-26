Direktori Perusahaan
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
Fairmarkit Insinyur Perangkat Lunak Gaji

Paket kompensasi Insinyur Perangkat Lunak median in Poland di Fairmarkit total PLN 270K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Fairmarkit. Terakhir diperbarui: 9/26/2025

Paket Median
company icon
Fairmarkit
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Total per tahun
PLN 270K
Level
Senior
Gaji Pokok
PLN 270K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 0
Lama di perusahaan
2-4 Tahun
Pengalaman kerja
5-10 Tahun
Apa saja tingkat karir di Fairmarkit?

PLN 605K

Pengajuan Gaji Terbaru
TambahTambah KompensasiTambah Kompensasi

Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Gaji Magang

Berkontribusi

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Insinyur Perangkat Lunak bei Fairmarkit in Poland liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von PLN 272,088. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Fairmarkit für die Position Insinyur Perangkat Lunak in Poland beträgt PLN 270,199.

Sumber Lainnya