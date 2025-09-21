Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in United States di F5 Networks berkisar dari $131K per year untuk Software Engineer 1 hingga $354K per year untuk Architect. Paket kompensasi yearan median in United States total $178K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total F5 Networks. Terakhir diperbarui: 9/21/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Software Engineer 1
$131K
$110K
$12.7K
$8.4K
Software Engineer 2
$158K
$129K
$18.7K
$10.6K
Software Engineer 3
$181K
$153K
$17.3K
$10.9K
Senior Software Engineer
$207K
$176K
$20.1K
$11.3K
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di F5 Networks, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)
25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di F5 Networks, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 3rd-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 4th-THN (25.00% tahunan)
