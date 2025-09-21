Direktori Perusahaan
F5 Networks
F5 Networks Manajer Program Gaji

Rata-rata kompensasi total Manajer Program in United States di F5 Networks berkisar dari $185K hingga $263K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total F5 Networks. Terakhir diperbarui: 9/21/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$212K - $248K
United States
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$185K$212K$248K$263K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

$160K

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di F5 Networks, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (25.00% tahunan)



FAQ

