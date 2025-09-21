Kompensasi Manajer Produk in United States di F5 Networks berkisar dari $192K per year untuk Product Manager 3 hingga $339K per year untuk Director Product Management. Paket kompensasi yearan median in United States total $228K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total F5 Networks. Terakhir diperbarui: 9/21/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Product Manager 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Manager 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Manager 3
$192K
$157K
$20K
$15.5K
Senior Product Manager
$229K
$180K
$31.7K
$16.4K
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di F5 Networks, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)
25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
