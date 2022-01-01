Direktori Perusahaan
F5 Networks Gaji

Rentang gaji F5 Networks berkisar dari $96,393 dalam total kompensasi tahunan untuk Technical Account Manager di ujung bawah hingga $368,333 untuk Operasi Bisnis di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari F5 Networks. Terakhir diperbarui: 8/24/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Software Engineer 1 $134K
Software Engineer 2 $161K
Software Engineer 3 $181K
Senior Software Engineer $207K
Principal Software Engineer $244K
Architect $354K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Insinyur Jaringan

Insinyur Perangkat Lunak Jaminan Kualitas

Manajer Produk
Median $225K
Pemasaran
Median $213K

Insinyur Penjualan
Median $262K
Analis Keamanan Siber
Median $111K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $296K
Ilmuwan Data
Median $200K
Perekrut
Median $153K
Penjualan
Median $238K
Manajer Program Teknis
Median $201K
Desainer Produk
Median $213K
Operasi Bisnis
$368K
Analis Bisnis
$117K
Layanan Pelanggan
$107K
Analis Data
$106K
Analis Keuangan
$115K
Insinyur Perangkat Keras
$163K
Sumber Daya Manusia
Median $195K
Operasi Pemasaran
$166K
Manajer Program
$230K
Manajer Proyek
$110K
Arsitek Solusi
$221K

Cloud Security Architect

Technical Account Manager
$96.4K
Penulis Teknis
$169K
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di F5 Networks, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% triwulanan)

FAQ

The highest paying role reported at F5 Networks is Operasi Bisnis at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $368,333. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at F5 Networks is $195,000.

Sumber Daya Lain