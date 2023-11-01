Eyeota Gaji

Gaji Eyeota berkisar dari $84,460 dalam kompensasi total per tahun untuk Ilmuwan Data di tingkat rendah hingga $100,000 untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Eyeota . Terakhir diperbarui: 9/11/2025