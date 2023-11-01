Direktori Perusahaan
Eyeota
Eyeota Gaji

Gaji Eyeota berkisar dari $84,460 dalam kompensasi total per tahun untuk Ilmuwan Data di tingkat rendah hingga $100,000 untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat tinggi.

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $100K
Ilmuwan Data
$84.5K
Desainer Produk
$85.4K

Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


FAQ

The highest paying role reported at Eyeota is Insinyur Perangkat Lunak with a yearly total compensation of $100,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Eyeota is $85,425.

