Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in United States di ExxonMobil berkisar dari $101K per year untuk CL22 hingga $230K per year untuk CL27. Paket kompensasi yearan median in United States total $180K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total ExxonMobil. Terakhir diperbarui: 9/26/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
CL22
$101K
$101K
$250
$0
CL23
$110K
$109K
$1.3K
$625
CL24
$133K
$133K
$0
$0
CL25
$162K
$159K
$2.7K
$0
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
