Kompensasi Insinyur Mesin in United States di ExxonMobil berkisar dari $115K per year untuk CL22 hingga $247K per year untuk CL27. Paket kompensasi yearan median in United States total $127K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total ExxonMobil. Terakhir diperbarui: 9/26/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
CL22
$115K
$115K
$0
$0
CL23
$110K
$110K
$0
$0
CL24
$121K
$121K
$0
$0
CL25
$130K
$130K
$0
$0
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
