Kompensasi Insinyur Kimia in United States di ExxonMobil berkisar dari $104K per year untuk CL22 hingga $187K per year untuk CL26. Paket kompensasi yearan median in United States total $121K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total ExxonMobil. Terakhir diperbarui: 9/26/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
CL22
$104K
$104K
$0
$0
CL23
$135K
$135K
$0
$0
CL24
$125K
$125K
$0
$0
CL25
$133K
$133K
$0
$0
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
Tidak ada gaji yang ditemukan
