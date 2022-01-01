ExxonMobil Gaji

Direktori Perusahaan
Gaji ExxonMobil berkisar dari $1,547 dalam kompensasi total per tahun untuk Analis Bisnis di tingkat rendah hingga $290,000 untuk Manajer Program Teknis di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan ExxonMobil. Terakhir diperbarui: 9/11/2025

$160K

Insinyur Mesin
CL23 $110K
CL24 $121K
CL25 $130K
CL26 $195K
CL27 $247K
Insinyur Perangkat Lunak
CL23 $110K
CL24 $133K
CL25 $162K
CL26 $204K
CL27 $230K

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Ilmuwan Peneliti

Insinyur Kimia
CL22 $104K
CL23 $135K
CL25 $133K
CL26 $187K

Insinyur Proses

Manajer Produk
CL24 $126K
CL26 $197K
Manajer Proyek
CL23 $118K
CL27 $214K
Manajer Program Teknis
CL26 $182K
CL28 $290K
Pengembangan Bisnis
Median $200K
Ilmuwan Data
Median $35.8K
Teknolog Informasi (TI)
Median $108K
Pemasaran
Median $237K
Insinyur Perangkat Keras
Median $140K
Desainer Produk
Median $120K
Insinyur Sipil
Median $231K
Akuntan
$17.6K
Insinyur Biomedis
$136K
Operasi Bisnis
$114K
Manajer Operasi Bisnis
$139K
Analis Bisnis
$1.5K
Insinyur Kontrol
$171K
Analis Data
$26K
Insinyur Listrik
$164K
Analis Keuangan
$18.4K
Insinyur Geologi
$169K
Sumber Daya Manusia
$3.5K
Konsultan Manajemen
$38.8K
Operasi Pemasaran
$149K
Manajer Program
$181K
Penjualan
$93.5K
Analis Keamanan Siber
$115K
Arsitek Solusi
$43.1K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di ExxonMobil adalah Manajer Program Teknis at the CL28 level dengan total kompensasi tahunan $290,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di ExxonMobil adalah $134,342.

Sumber Lainnya