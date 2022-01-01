ExxonMobil Gaji

Gaji ExxonMobil berkisar dari $1,547 dalam kompensasi total per tahun untuk Analis Bisnis di tingkat rendah hingga $290,000 untuk Manajer Program Teknis di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan ExxonMobil . Terakhir diperbarui: 9/11/2025