Exxeta Gaji

Gaji Exxeta berkisar dari $56,964 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $98,865 untuk Konsultan Manajemen di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Exxeta . Terakhir diperbarui: 9/11/2025