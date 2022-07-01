Direktori Perusahaan
Extole
Extole Gaji

Gaji Extole berkisar dari $25,186 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $99,500 untuk Arsitek Solusi di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Extole. Terakhir diperbarui: 9/10/2025

Ilmuwan Data
$43.8K
Teknolog Informasi (TI)
$27.6K
Manajer Produk
$36.2K

Insinyur Perangkat Lunak
$25.2K
Arsitek Solusi
$99.5K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Extole adalah Arsitek Solusi at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $99,500. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Extole adalah $36,180.

