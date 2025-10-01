Direktori Perusahaan
exadel
exadel Insinyur Perangkat Lunak Gaji di Uzbekistan

Paket kompensasi Insinyur Perangkat Lunak median in Uzbekistan di exadel total UZS 646.29M per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total exadel. Terakhir diperbarui: 10/1/2025

Paket Median
company icon
exadel
Software Engineer
Tashkent, TO, Uzbekistan
Total per tahun
UZS 646.29M
Level
Senior
Gaji Pokok
UZS 646.29M
Stock (/yr)
UZS 0
Bonus
UZS 0
Lama di perusahaan
1 Tahun
Pengalaman kerja
4 Tahun
Apa saja tingkat karir di exadel?

UZS 2B

Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Gaji Magang

Berkontribusi

Jabatan yang Disertakan

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Insinyur Perangkat Lunak Quality Assurance (QA)

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak di exadel in Uzbekistan mencapai total kompensasi tahunan UZS 751,500,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di exadel untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak in Uzbekistan adalah UZS 646,290,000.

Sumber Lainnya