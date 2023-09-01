Evertz Gaji

Gaji Evertz berkisar dari $39,407 dalam kompensasi total per tahun untuk Information Technologist (IT) di tingkat rendah hingga $84,500 untuk Arsitek Solusi di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Evertz . Terakhir diperbarui: 10/20/2025