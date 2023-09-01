Direktori Perusahaan
Evertz
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

Evertz Gaji

Gaji Evertz berkisar dari $39,407 dalam kompensasi total per tahun untuk Information Technologist (IT) di tingkat rendah hingga $84,500 untuk Arsitek Solusi di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Evertz. Terakhir diperbarui: 10/20/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Insinyur Perangkat Lunak
Junior Software Engineer $55.4K
Software Engineer $64.1K

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Arsitek Solusi
Median $84.5K
Insinyur Perangkat Keras
$55.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
63 25
Information Technologist (IT)
$39.4K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Evertz adalah Arsitek Solusi dengan total kompensasi tahunan $84,500. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Evertz adalah $55,440.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Evertz

Perusahaan Terkait

  • Databricks
  • Amazon
  • Square
  • Pinterest
  • Google
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya