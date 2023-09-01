Direktori Perusahaan
EssenceMediacom
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

EssenceMediacom Gaji

Gaji EssenceMediacom berkisar dari $16,957 dalam kompensasi total per tahun untuk Manajer Proyek di tingkat rendah hingga $296,510 untuk Arsitek Solusi di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan EssenceMediacom. Terakhir diperbarui: 9/7/2025

$160K

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan $30 ribu+ (terkadang $300 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.

Pemasaran
Median $130K
Insinyur Biomedis
$142K
Analis Bisnis
$114K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Manajer Sains Data
$133K
Operasi Pemasaran
$46.4K
Manajer Produk
$142K
Manajer Proyek
$17K
Insinyur Perangkat Lunak
$50.6K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$171K
Arsitek Solusi
$297K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di EssenceMediacom adalah Arsitek Solusi at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $296,510. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di EssenceMediacom adalah $131,300.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk EssenceMediacom

Perusahaan Terkait

  • DoorDash
  • Spotify
  • Airbnb
  • Google
  • LinkedIn
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya