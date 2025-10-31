Direktori Perusahaan
Esprow
Esprow Perekrut Gaji

Paket kompensasi Perekrut median in Russia di Esprow total RUB 733K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Esprow. Terakhir diperbarui: 10/31/2025

Paket Median
company icon
Esprow
Sourcer
Saint Petersburg, SP, Russia
Total per tahun
RUB 733K
Level
L3
Gaji Pokok
RUB 733K
Stock (/yr)
RUB 0
Bonus
RUB 0
Lama di perusahaan
1 Tahun
Pengalaman kerja
5 Tahun
FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Perekrut di Esprow in Russia mencapai total kompensasi tahunan RUB 732,672. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Esprow untuk posisi Perekrut in Russia adalah RUB 732,672.

