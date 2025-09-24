Direktori Perusahaan
Ernst and Young
Rata-rata kompensasi total Penulis Teknis in Singapore di Ernst and Young berkisar dari SGD 38.1K hingga SGD 52.1K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Ernst and Young. Terakhir diperbarui: 9/24/2025

Rata-rata Kompensasi Total

SGD 41.2K - SGD 48.9K
Singapore
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
SGD 38.1KSGD 41.2KSGD 48.9KSGD 52.1K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Ernst and Young, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Penulis Teknis di Ernst and Young in Singapore mencapai total kompensasi tahunan SGD 52,094. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Ernst and Young untuk posisi Penulis Teknis in Singapore adalah SGD 38,052.

