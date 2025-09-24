Direktori Perusahaan
Ernst and Young
Ernst and Young Operasi SDM Gaji

Rata-rata kompensasi total Operasi SDM di Ernst and Young berkisar dari ARS 19.61M hingga ARS 27.32M per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Ernst and Young. Terakhir diperbarui: 9/24/2025

Rata-rata Kompensasi Total

ARS 21.02M - ARS 24.75M
Argentina
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
ARS 19.61MARS 21.02MARS 24.75MARS 27.32M
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

ARS 194.91M

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Ernst and Young, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Operasi SDM di Ernst and Young mencapai total kompensasi tahunan ARS 27,319,620. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Ernst and Young untuk posisi Operasi SDM adalah ARS 19,614,086.

