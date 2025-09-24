Direktori Perusahaan
Ernst and Young
Ernst and Young Insinyur Mesin Gaji

Rata-rata kompensasi total Insinyur Mesin in United Kingdom di Ernst and Young berkisar dari £94.5K hingga £134K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Ernst and Young. Terakhir diperbarui: 9/24/2025

Rata-rata Kompensasi Total

£107K - £127K
United Kingdom
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
£94.5K£107K£127K£134K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

£121K

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Ernst and Young, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Mesin di Ernst and Young in United Kingdom mencapai total kompensasi tahunan £134,227. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Ernst and Young untuk posisi Insinyur Mesin in United Kingdom adalah £94,542.

