Ernst and Young
Ernst and Young Operasi Pemasaran Gaji

Rata-rata kompensasi total Operasi Pemasaran in Netherlands di Ernst and Young berkisar dari €49.6K hingga €67.6K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Ernst and Young. Terakhir diperbarui: 9/24/2025

Rata-rata Kompensasi Total

€53.1K - €64.1K
Netherlands
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
€49.6K€53.1K€64.1K€67.6K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

€142K

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Ernst and Young, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



FAQ

