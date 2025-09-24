Direktori Perusahaan
Ernst and Young
Ernst and Young Ilmuwan Data Gaji

Kompensasi Ilmuwan Data in United States di Ernst and Young berkisar dari $118K per year untuk Data Scientist hingga $95.5K per year untuk Staff Data Scientist 2. Paket kompensasi yearan median in United States total $140K.

Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Data Scientist
$118K
$111K
$0
$6.8K
Senior Data Scientist
$143K
$140K
$0
$3K
Staff Data Scientist 1
$90.2K
$87.2K
$0
$3K
Staff Data Scientist 2
$95.5K
$93K
$0
$2.5K
Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Ernst and Young, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



Jabatan yang Disertakan

Informatika Kesehatan

FAQ

Didžiausias atlyginimų paketas Ilmuwan Data pozicijai Ernst and Young in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $173,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Ernst and Young Ilmuwan Data pozicijai in United States yra $133,000.

