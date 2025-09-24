Direktori Perusahaan
Ernst and Young
Ernst and Young Pengembangan Korporat Gaji

Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Ernst and Young. Terakhir diperbarui: 9/24/2025

Rata-rata Kompensasi Total

ARS 35.84M - ARS 40.85M
Argentina
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
ARS 31.22MARS 35.84MARS 40.85MARS 45.47M
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

ARS 194.91M

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Ernst and Young, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



FAQ

The highest paying salary package reported for a Pengembangan Korporat at Ernst and Young sits at a yearly total compensation of ARS 45,473,734. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ernst and Young for the Pengembangan Korporat role is ARS 31,215,021.

