Ernst and Young Penulis Konten Gaji

Rata-rata kompensasi total Penulis Konten in India di Ernst and Young berkisar dari ₹360K hingga ₹492K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Ernst and Young. Terakhir diperbarui: 9/24/2025

Rata-rata Kompensasi Total

₹390K - ₹462K
India
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
₹360K₹390K₹462K₹492K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Ernst and Young, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



FAQ

The highest paying salary package reported for a Penulis Konten at Ernst and Young in India sits at a yearly total compensation of ₹492,369. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ernst and Young for the Penulis Konten role in India is ₹359,643.

