Rata-rata kompensasi total Manajer Operasi Bisnis di Ernst and Young berkisar dari $175K hingga $255K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Ernst and Young. Terakhir diperbarui: 9/24/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$201K - $229K
United States
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$175K$201K$229K$255K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

$160K

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Ernst and Young, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



