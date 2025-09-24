Direktori Perusahaan
Ericsson
Ericsson Insinyur Perangkat Keras Gaji

Kompensasi Insinyur Perangkat Keras in Sweden di Ericsson berkisar dari SEK 484K per year untuk JS5 hingga SEK 720K per year untuk JS7. Paket kompensasi yearan median in Sweden total SEK 618K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Ericsson. Terakhir diperbarui: 9/24/2025

Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
JS4
SEK --
SEK --
SEK --
SEK --
JS5
SEK 484K
SEK 484K
SEK 0
SEK 0
JS6
SEK 912K
SEK 912K
SEK 0
SEK 0
JS7
SEK 720K
SEK 720K
SEK 0
SEK 0
Lihat 2 Level Lainnya
SEK 1.56M

Apa saja tingkat karir di Ericsson?

Insinyur ASIC

FAQ

The highest paying salary package reported for a Insinyur Perangkat Keras at Ericsson in Sweden sits at a yearly total compensation of SEK 912,422. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ericsson for the Insinyur Perangkat Keras role in Sweden is SEK 618,023.

Sumber Lainnya