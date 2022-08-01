Direktori Perusahaan
EquityZen
EquityZen Gaji

Gaji EquityZen berkisar dari $70,350 dalam kompensasi total per tahun untuk Akuntan di tingkat rendah hingga $237,308 untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan EquityZen. Terakhir diperbarui: 9/12/2025

$160K

Akuntan
$70.4K
Analis Bisnis
$109K
Desainer Produk
$109K

Insinyur Perangkat Lunak
$237K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di EquityZen adalah Insinyur Perangkat Lunak at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $237,308. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di EquityZen adalah $109,450.

