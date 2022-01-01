Direktori Perusahaan
Equal Experts
Equal Experts Gaji

Gaji Equal Experts berkisar dari $42,771 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $299,495 untuk Arsitek Solusi di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Equal Experts. Terakhir diperbarui: 9/12/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $42.8K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Analis Data
$61.2K
Konsultan Manajemen
$205K

Perekrut
$109K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$188K
Arsitek Solusi
$299K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Equal Experts adalah Arsitek Solusi at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $299,495. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Equal Experts adalah $148,650.

