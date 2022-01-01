Direktori Perusahaan
Gaji EQ berkisar dari $104,475 dalam kompensasi total per tahun untuk Analis Bisnis di tingkat rendah hingga $223,875 untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan EQ. Terakhir diperbarui: 10/17/2025

Analis Bisnis
$104K
Insinyur Perangkat Lunak
$224K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$110K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di EQ adalah Insinyur Perangkat Lunak at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $223,875. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di EQ adalah $109,624.

