Epson
Epson Gaji

Gaji Epson berkisar dari $45,338 dalam kompensasi total per tahun untuk Ilmuwan Data di tingkat rendah hingga $162,810 untuk Manajer Proyek di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Epson. Terakhir diperbarui: 9/12/2025

$160K

Operasi Bisnis
$84.6K
Analis Bisnis
$109K
Ilmuwan Data
$45.3K

Sumber Daya Manusia
$82.3K
Manajer Produk
$151K
Manajer Proyek
$163K
Insinyur Penjualan
$62.7K
Insinyur Perangkat Lunak
$48.4K
The highest paying role reported at Epson is Manajer Proyek at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $162,810. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Epson is $83,446.

Sumber Lainnya