Epiq Gaji

Gaji Epiq berkisar dari $41,392 dalam kompensasi total per tahun untuk Hukum di tingkat rendah hingga $203,859 untuk Pemasaran di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Epiq . Terakhir diperbarui: 11/20/2025