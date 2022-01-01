Direktori Perusahaan
Epic Games
Epic Games Gaji

Gaji Epic Games berkisar dari $52,260 dalam kompensasi total per tahun untuk Penjualan di tingkat rendah hingga $445,000 untuk Manajer Produk di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Epic Games. Terakhir diperbarui: 11/20/2025

Insinyur Perangkat Lunak
L1 $107K
L2 $137K
L3 $232K
L4 $295K
L5 $401K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Insinyur Perangkat Lunak Video Game

Manajer Produk
L3 $184K
L5 $445K
Pemasaran
Median $180K

Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $400K
Manajer Proyek
Median $205K
Arsitek Solusi
Median $238K
Akuntan
$76.4K
Analis Bisnis
$191K
Manajer Ilmu Data
$288K
Ilmuwan Data
$161K
Analis Keuangan
$281K
Sumber Daya Manusia
$88K
Teknolog Informasi (TI)
$67.6K
Operasi Pemasaran
$147K
Desainer Produk
$68.6K
Manajer Desain Produk
$193K
Manajer Program
$151K
Perekrut
$77.4K
Penjualan
$52.3K
Analis Keamanan Siber
$80.6K
Manajer Program Teknis
$166K
Kepercayaan dan Keamanan
$137K
Jadwal Vesting

20%

THN 1

20%

THN 2

20%

THN 3

20%

THN 4

20%

THN 5

Jenis Saham
Options

Di Epic Games, Options tunduk pada jadwal vesting 5 tahun:

  • 20% vesting pada 1st-THN (20.00% tahunan)

  • 20% vesting pada 2nd-THN (20.00% tahunan)

  • 20% vesting pada 3rd-THN (20.00% tahunan)

  • 20% vesting pada 4th-THN (20.00% tahunan)

  • 20% vesting pada 5th-THN (20.00% tahunan)

Epic Games offers stock options after 1 year of service.

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Epic Games adalah Manajer Produk at the L5 level dengan total kompensasi tahunan $445,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Epic Games adalah $166,165.

Sumber Lainnya

