Epic Games Gaji

Gaji Epic Games berkisar dari $52,260 dalam kompensasi total per tahun untuk Penjualan di tingkat rendah hingga $445,000 untuk Manajer Produk di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Epic Games. Terakhir diperbarui: 11/20/2025
20%
THN 1
20%
THN 2
20%
THN 3
20%
THN 4
20%
THN 5
Di Epic Games, Options tunduk pada jadwal vesting 5 tahun:
20% vesting pada 1st-THN (20.00% tahunan)
20% vesting pada 2nd-THN (20.00% tahunan)
20% vesting pada 3rd-THN (20.00% tahunan)
20% vesting pada 4th-THN (20.00% tahunan)
20% vesting pada 5th-THN (20.00% tahunan)
Epic Games offers stock options after 1 year of service.
