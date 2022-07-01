Direktori Perusahaan
EPI-USE Labs
EPI-USE Labs Gaji

Gaji EPI-USE Labs berkisar dari $127,400 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $190,045 untuk Arsitek Solusi di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan EPI-USE Labs. Terakhir diperbarui: 11/20/2025

Insinyur Perangkat Lunak
$127K
Arsitek Solusi
$190K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di EPI-USE Labs adalah Arsitek Solusi at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $190,045. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di EPI-USE Labs adalah $158,723.

Sumber Lainnya

