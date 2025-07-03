EP Gaji

Gaji EP berkisar dari $100,632 dalam kompensasi total per tahun untuk Manajer Produk di tingkat rendah hingga $126,863 untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan EP . Terakhir diperbarui: 11/20/2025