Eos Gaji

Gaji Eos berkisar dari $13,851 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Material di tingkat rendah hingga $120,600 untuk Manajer Produk di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Eos. Terakhir diperbarui: 11/20/2025

Layanan Pelanggan
$20.7K
Insinyur Material
$13.9K
Operasi SDM
$20.7K

Desainer Produk
$90.5K
Manajer Produk
$121K
Insinyur Perangkat Lunak
$64.3K
Arsitek Solusi
$68.3K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Eos adalah Manajer Produk at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $120,600. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Eos adalah $64,258.

