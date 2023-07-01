Direktori Perusahaan
Entomo Farms
    • Tentang

    Entomo Farms is a leading company in the production of cricket-based products like flour, powder, and protein. They are recognized worldwide for their commitment to sustainable food sources.

    http://entomofarms.com
    Situs Web
    2014
    Tahun Didirikan
    31
    Jumlah Karyawan
    Kantor Pusat

