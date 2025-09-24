Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Romania di Endava berkisar dari RON 91.1K per year untuk Software Engineer hingga RON 356K per year untuk Principal Software Engineer. Paket kompensasi yearan median in Romania total RON 114K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Endava. Terakhir diperbarui: 9/24/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Software Engineer
RON 91.1K
RON 91.1K
RON 0
RON 0
Senior Software Engineer
RON 188K
RON 186K
RON 2.3K
RON 0
Lead Software Engineer
RON 213K
RON 213K
RON 0
RON 0
Principal Software Engineer
RON 356K
RON 339K
RON 16.9K
RON 0
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
