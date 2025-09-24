Direktori Perusahaan
Endava
Endava Insinyur Perangkat Lunak Gaji

Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Romania di Endava berkisar dari RON 91.1K per year untuk Software Engineer hingga RON 356K per year untuk Principal Software Engineer. Paket kompensasi yearan median in Romania total RON 114K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Endava. Terakhir diperbarui: 9/24/2025

Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level
Tambah KompBandingkan Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Software Engineer
(Entry Level)
RON 91.1K
RON 91.1K
RON 0
RON 0
Senior Software Engineer
RON 188K
RON 186K
RON 2.3K
RON 0
Lead Software Engineer
RON 213K
RON 213K
RON 0
RON 0
Principal Software Engineer
RON 356K
RON 339K
RON 16.9K
RON 0
RON 714K

Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Gaji Magang

Apa saja tingkat karir di Endava?

Jabatan yang Disertakan

Insinyur Perangkat Lunak Frontend

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Insinyur Perangkat Lunak Quality Assurance (QA)

Insinyur DevOps

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak di Endava in Romania mencapai total kompensasi tahunan RON 356,300. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Endava untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak in Romania adalah RON 113,819.

