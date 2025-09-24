Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in United States di Elsevier berkisar dari $89.6K per year untuk Software Engineer 1 hingga $148K per year untuk Lead Software Engineer. Paket kompensasi yearan median in United States total $110K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Elsevier. Terakhir diperbarui: 9/24/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Software Engineer 1
$89.6K
$87.9K
$0
$1.7K
Software Engineer 2
$92.2K
$91.3K
$0
$917
Software Engineer 3
$105K
$102K
$0
$2.7K
Senior Software Engineer
$127K
$126K
$0
$1.6K
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
