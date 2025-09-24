Direktori Perusahaan
Elsevier
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Ilmuwan Data

  • Semua Gaji Ilmuwan Data

Elsevier Ilmuwan Data Gaji

Paket kompensasi Ilmuwan Data median in United States di Elsevier total $100K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Elsevier. Terakhir diperbarui: 9/24/2025

Paket Median
company icon
Elsevier
Data Scientist
New York, NY
Total per tahun
$100K
Level
10
Gaji Pokok
$100K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Lama di perusahaan
2 Tahun
Pengalaman kerja
3 Tahun
Apa saja tingkat karir di Elsevier?

$160K

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan $30 ribu+ (terkadang $300 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.

Pengajuan Gaji Terbaru
TambahTambah KompensasiTambah Kompensasi

Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspor DataLihat Lowongan Kerja

Berkontribusi

Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

Berlangganan untuk mendapatkan Ilmuwan Data penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

FAQ

بالاترین بسته حقوقی گزارش شده برای Ilmuwan Data در Elsevier in United States برابر کل دستمزد سالانه $190,000 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در Elsevier برای نقش Ilmuwan Data in United States برابر $100,000 است.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Elsevier

Perusahaan Terkait

  • Avanade
  • InvestCloud
  • REI Systems
  • CoreLogic
  • Inmar
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya