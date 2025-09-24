Direktori Perusahaan
Ellucian Insinyur Perangkat Lunak Gaji

Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Mexico di Ellucian total MX$352K per year untuk L1. Paket kompensasi yearan median in Mexico total MX$356K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Ellucian. Terakhir diperbarui: 9/24/2025

Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level
Tambah KompBandingkan Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Software Engineer 1
L1(Entry Level)
MX$352K
MX$352K
MX$0
MX$0
Software Engineer 2
L2
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Senior Software Engineer
L3
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Lead Software Engineer
L4
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Gaji Magang

Apa saja tingkat karir di Ellucian?

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak di Ellucian in Mexico mencapai total kompensasi tahunan MXMX$25,560,620. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Ellucian untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak in Mexico adalah MXMX$6,832,568.

