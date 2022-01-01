Direktori Perusahaan
Ellucian
Ellucian Gaji

Gaji Ellucian berkisar dari $35,930 dalam kompensasi total per tahun untuk Analis Bisnis di tingkat rendah hingga $151,443 untuk Penjualan di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Ellucian. Terakhir diperbarui: 9/4/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $100K

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Manajer Produk
Median $98K
Analis Bisnis
$35.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Manajer Proyek
$104K
Penjualan
$151K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$41.1K
FAQ

Sumber Lainnya