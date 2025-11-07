Direktori Perusahaan
Electronic Arts
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Desainer Produk
  • Product Designer I

Desainer Produk Level

Product Designer I

Level di Electronic Arts

Bandingkan Level
  1. Associate Product Designer
  2. Product Designer I
  3. Product Designer II
    4. Tampilkan 4 Level Lainnya
Rata-rata Tahunan Total Kompensasi
CA$68,197
Gaji Pokok
CA$84,439
Saham ()
CA$4,656
Bonus
CA$6,176
Block logo
+CA$81K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.9K
Verily logo
+CA$30.7K
Don't get lowballed
Submission Gaji Terbaru
TambahTambah KompensasiTambah Kompensasi

Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspor DataLihat Lowongan Kerja
Punya pertanyaan? Tanya komunitas.

Kunjungi komunitas Levels.fyi untuk berinteraksi dengan karyawan dari berbagai perusahaan, dapatkan tips karier, dan lainnya.

Kunjungi Sekarang!

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Electronic Arts

Perusahaan Terkait

  • Take-Two Interactive Software
  • Activision
  • Zynga
  • Nintendo
  • AppLovin
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya