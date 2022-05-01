Direktori Perusahaan
Edelman Financial Engines
Edelman Financial Engines Gaji

Gaji Edelman Financial Engines berkisar dari $113,430 dalam kompensasi total per tahun untuk Analis Data di tingkat rendah hingga $169,150 untuk Ilmuwan Data di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Edelman Financial Engines. Terakhir diperbarui: 9/6/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $159K
Analis Data
$113K
Ilmuwan Data
$169K

Manajer Produk
$114K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Edelman Financial Engines adalah Ilmuwan Data at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $169,150. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Edelman Financial Engines adalah $136,484.

