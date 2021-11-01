Direktori Perusahaan
ECS
ECS Gaji

Gaji ECS berkisar dari $7,236 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Mesin di tingkat rendah hingga $226,125 untuk Manajer Program Teknis di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan ECS. Terakhir diperbarui: 9/6/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $140K

Insinyur Data

Analis Keamanan Siber
Median $85K
Analis Bisnis
$141K

Manajer Sains Data
$151K
Teknolog Informasi (TI)
$89.6K
Pemasaran
$102K
Insinyur Mesin
$7.2K
Manajer Program
$118K
Manajer Proyek
$64.7K
Arsitek Solusi
$181K
Manajer Program Teknis
$226K
FAQ

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-ECS הוא Manajer Program Teknis at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $226,125. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-ECS הוא $117,600.

