EcoVadis Insinyur Perangkat Lunak Gaji di Greater Barcelona Area

Paket kompensasi Insinyur Perangkat Lunak median in Greater Barcelona Area di EcoVadis total €60.4K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total EcoVadis. Terakhir diperbarui: 11/5/2025

Paket Median
company icon
EcoVadis
Software Engineer
Barcelona, CT, Spain
Total per tahun
€60.4K
Level
Senior
Gaji Pokok
€56.5K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€3.8K
Lama di perusahaan
1 Tahun
Pengalaman kerja
4 Tahun
Apa saja tingkat karir di EcoVadis?
Block logo
+€50.9K
Robinhood logo
+€78.1K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Pengajuan Gaji Terbaru
TambahTambah Kompensasi

Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Gaji Magang

Berkontribusi

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak di EcoVadis in Greater Barcelona Area mencapai total kompensasi tahunan €72,909. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di EcoVadis untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak in Greater Barcelona Area adalah €60,599.

