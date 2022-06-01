Direktori Perusahaan
Duetto
Duetto Gaji

Gaji Duetto berkisar dari $153,022 dalam kompensasi total per tahun untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $275,000 untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Duetto. Terakhir diperbarui: 11/23/2025

Insinyur Perangkat Lunak
Median $275K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$153K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Duetto adalah Insinyur Perangkat Lunak dengan total kompensasi tahunan $275,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Duetto adalah $214,011.

Sumber Lainnya

