DSTA Gaji

Rentang gaji DSTA berkisar dari $60,214 dalam total kompensasi tahunan untuk Ilmuwan Data di ujung bawah hingga $156,800 untuk Manajer Proyek di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari DSTA. Terakhir diperbarui: 8/18/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $75K

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Ilmuwan Data
$60.2K
Insinyur Perangkat Keras
$73.6K

Manajer Program
$127K
Manajer Proyek
$157K
Analis Keamanan Siber
$81.9K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$111K
Manajer Program Teknis
$124K
FAQ

据报道，DSTA最高薪的职位是Manajer Proyek at the Common Range Average level，年总薪酬为$156,800。这包括基本工资以及任何潜在的股票薪酬和奖金。
据报道，DSTA的年总薪酬中位数为$96,527。

