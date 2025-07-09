DSTA Gaji

Rentang gaji DSTA berkisar dari $60,214 dalam total kompensasi tahunan untuk Ilmuwan Data di ujung bawah hingga $156,800 untuk Manajer Proyek di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari DSTA . Terakhir diperbarui: 8/18/2025