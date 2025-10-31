Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in United States di DRW berkisar dari $203K per year untuk L2 hingga $387K per year untuk L5. Paket kompensasi yearan median in United States total $259K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total DRW. Terakhir diperbarui: 10/31/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
L2
$203K
$168K
$4.4K
$29.9K
L3
$234K
$165K
$0
$69.1K
L4
$282K
$203K
$0
$78.8K
L5
$387K
$218K
$0
$169K
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Jabatan yang DisertakanKirim Jabatan Baru