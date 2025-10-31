Direktori Perusahaan
DRW
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Ilmuwan Data

  • Semua Gaji Ilmuwan Data

DRW Ilmuwan Data Gaji

Paket kompensasi Ilmuwan Data median in United Kingdom di DRW total £152K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total DRW. Terakhir diperbarui: 10/31/2025

Paket Median
company icon
DRW
Quantitative Researcher
London, EN, United Kingdom
Total per tahun
£152K
Level
L1
Gaji Pokok
£152K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
Lama di perusahaan
0 Tahun
Pengalaman kerja
0 Tahun
Apa saja tingkat karir di DRW?
Block logo
+£43.8K
Robinhood logo
+£67.3K
Stripe logo
+£15.1K
Datadog logo
+£26.5K
Verily logo
+£16.6K
Don't get lowballed
Pengajuan Gaji Terbaru
TambahTambah KompensasiTambah Kompensasi

Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspor DataLihat Lowongan Kerja

Berkontribusi

Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

Berlangganan untuk mendapatkan Ilmuwan Data penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Ilmuwan Data di DRW in United Kingdom mencapai total kompensasi tahunan £247,926. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di DRW untuk posisi Ilmuwan Data in United Kingdom adalah £119,314.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk DRW

Perusahaan Terkait

  • Point72
  • Akuna Capital
  • Chatham Financial
  • Francisco Partners
  • Figure
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya