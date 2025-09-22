Direktori Perusahaan
Druva
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Penulis Teknis

  • Semua Gaji Penulis Teknis

Druva Penulis Teknis Gaji

Paket kompensasi Penulis Teknis median in India di Druva total ₹2.5M per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Druva. Terakhir diperbarui: 9/22/2025

Paket Median
company icon
Druva
Senior Information Developer
Pune, MH, India
Total per tahun
₹2.5M
Level
Staff Technical Writer
Gaji Pokok
₹2.5M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Lama di perusahaan
1 Tahun
Pengalaman kerja
11 Tahun
Apa saja tingkat karir di Druva?

₹13.95M

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan ₹2,615 ribu+ (terkadang ₹2,6150 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.

Pengajuan Gaji Terbaru
TambahTambah KompensasiTambah Kompensasi

Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspor DataLihat Lowongan Kerja

Berkontribusi

Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

Berlangganan untuk mendapatkan Penulis Teknis penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Penulis Teknis di Druva in India mencapai total kompensasi tahunan ₹4,497,794. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Druva untuk posisi Penulis Teknis in India adalah ₹2,534,224.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Druva

Perusahaan Terkait

  • Tavant
  • Forescout
  • Arcesium
  • InvestCloud
  • DataCamp
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya